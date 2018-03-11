الاونروا تتطلع لحشد أكبر دعم لموازنتها في روما غزة في 11 مارس /بنا/ أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم عن تطلعها لحشد أكبر دعم لموازنتها في مؤتمر دولي يعقد في روما نهاية الأسبوع الجاري.



وقال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة ، للصحفيين في غزة، في خبر نقلته وكالة الانباء الالمانية، إن مؤتمرًا "مهمًا للغاية" سيعقد الخميس في العاصمة الإيطالية على مستوى وزراء خارجية دول العالم لمناقشة أزمة الوكالة التي تهدد وجودها.





وذكر أن المؤتمر ستشارك فيه 90 دولة واللجنة الاستشارية العليا لأونروا إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني.



وأوضح أن المؤتمر سيناقش الأزمة المالية الكبرى التي تعيشها أونروا وتهدد عملياتها ووجودها بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 مليون دولار من تمويلها.



ونوه أبو حسنة إلى أنه بالإضافة إلى العجز الذي سببه القرار الأمريكي، هناك عجز منظور في ميزانية "أونروا" يقدر بـ150 مليون دولار، مضيفًا :"بالتالي نحن أمام عجز كبير يهدد وجود أونروا وعملياتها في كافة الأقاليم".





خ.س



بنا 1038 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/11 - 41 : 01 PM