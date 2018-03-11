قافلة مساعدات اماراتية للمحفد وبرنامج متطوعين لأول مرة في المحافظات اليمنية أبين في 11 مارس /بنا/ سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم قافلة مساعدات إنسانية لسكان مديرية المحفد في محافظة أبين، تزامنا مع الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الحزام الأمني ضد عناصر الإرهاب في المديرية.



ووزعت الهيئة المساعدات الإغاثية على السكان في وادي حمارا الذي تجري فيه الحملة الأمنية، كما ذكرت وكالة انباء الامارات.



كما أطلق فريق هيئة الهلال الأحمر في العاصمة المؤقتة عدن، نقلا عن الوكالة، فعاليات برنامج المتطوعين للخدمة المجتمعية، وذلك لأول مرة في المحافظات اليمنية.



وشملت الفعاليات عقد اجتماع مع المتطوعين الذين توافدوا من أجل المشاركة في البرنامج الذي يهدف إلى تنمية روح التطوع في نفوس المشاركين والعمل من أجل المساهمة في تنمية مجتمعهم و خدمته في ظل الظروف التي يعيشها اليمن منذ انقلاب ميلشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية.



خ.س



بنا 1012 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/11 - 15 : 01 PM