جمعيه البحرين لتسامح وتعايش الاديان تلتقي برئيس واعضاء حزب المحافظين والاصلاحين في البرلمان الاوربي المنامة في 11 مارس / بنا / استقبل رئيس واعضاء جمعيه البحرين لتسامح وتعايش الاديان، رئيس واعضاء حزب المحافظين والاصلاحين في البرلمان الاوربي والمكون من 21 عضو ينتمون لـ 16 دولة أوروبية، والذي قدم إلى مملكة البحرين في زيارة رسميه لمجلس النواب خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس 2018م، وذلك في مركز الشيخ عيسى الثقافي.



والقت الدكتورة امل الجودر نائب رئيس الجمعية كلمة ترحيبية بالضيوف ثم قدمت عرضا نوهت فيه الى ان البحرين كانت ومازالت ارض السلام والتعايش، واستعرضت نشأة الجمعية التي كانت احدى مخرجات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. والتي تم تأسيسها الحديث في عام 2012 الا انها بدأت عملها منذ 2007 تحت اسم (لجنة البحرين لتسامح وتعايش الأديان) وزاولت نشاطاتها من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات الوطنية.



وأعرب سعادة النائب جيوفري فان أوردن رئيس الوفد الأوروبي الزائر ونائب رئيس الحزب عن سعادته بتواجده في مملكة البحرين ولقاءه بأعضاء الجمعية المنتمين الى مختلف الديانات وخلفيات ثقافيه.



وألقى مجموعه من اعضاء الجمعية المتمثلين في (السيد احمد خان وممثلا عن مركز اكتشف الإسلام، والاب سابا ممثل كنيسه الأرثودوكسية عضو مجلس اداره الجمعية والسيدة طاهره جابري الممثلة عن الطائفية البهائية والسيد تيجا سنج عن طائفه السيخ والسيد بقوان اسربوتا ممثلا عن الهندوس وبوروان ممثلة لبوديست واخيرا علي العامر عن طائفه البهرة)، كلمة اشادوا فيها بمشروع جلاله الملك الاصلاحي مثمنين الخطوة الأخيرة بصدور الأمر الملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وبمدى الحرية الكبيرة المتوفرة للجميع لممارسة شعائرهم الدينية.

كما أعرب أعضاء الجمعية عما يلمسونه من الشعب البحريني من طيبة والذي يعتبر بطبيعته شعبا منفتحا، وكيف ان بعضهم لم يكن مخططا للبقاء في مملكة البحرين لأكثر من سنه او اثنتين فاذا بهم يمكثون عشرات السنين.









ع إ ح/خ.س



بنا 1002 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/03/11 - 05 : 01 PM