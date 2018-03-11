"الأشغال": إنجاز 75 % من مشروع تطوير شارع الشيخ عبدالله المنامة في 11 مارس/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارع الشيخ عبدالله من شارع الشيخ حمد إلى شارع باب البحرين قد بلغت 75 %.



وقال المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بالوزارة إن المشروع سيخدم ما يقارب207 محلاً تجارياً، و سيخدم مرتادي مدينة المنامة بشكل حيوي وسيسهل حركة تنقلهم، كما سيضفي لمحة جمالية لهذا الشارع



واوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إزالة طبقة الإسفلت الموجودة وما تحتها من طبقات غير صالحة، ووضع الطوب الأرضي مع إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتوفير القنوات الأرضية للاستخدام الحالي والمستقبلي للخدمات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الأرصفة الجانبية، وتركيب العلامات المرورية الإرشادية والتحذيرية لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.



وأضاف المهندس علوي أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء عدد من مواقف السيارات، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وتوفير متطلبات السلامة المرورية من خلال إنشاء مرتفعات تخفيف السرعة، موضحاً أن إجمالي طول الطرق في المشروع يبلغ حوالي1.650 كيلومتراً طولياً.



و أشار إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة إعادة إنشاء الطرق والشوارع التي تحتاج الى تطوير، وذلك لتسهيل حركة تنقل القاطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.



وأكد مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بأن التحدي الأكبر يكمن في أن المشروع يقع بمنطقة مكتظة من الناحية السكانية والخدمية، مما يستدعي وضع خطة تنفيذية تراعي هذا الجانب. ويأتي هذا المشروع لخدمة كافة المواطنين والمقيمين، حيث تم تقسيم العمل في المشروع إلى خمس مراحل بغرض مراعاة أصحاب المحلات التجارية ومرتادي هذه المنطقة.



ومن الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من مجلس المناقصات والمزايدات على السادة شركة أنابيب البحرين للمقاولات، بتكلفة اجمالية تبلغ 179,330 دينار (مائة وتسع وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثين ديناراً) ديناراً بحرينياً، كما تم التنسيق مع جميع الجهات الخدمية الأخرى والحصول على موافقتهم على أعمال التطوير.







ن.ف/خ.س



بنا 0959 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/03/11 - 01 : 01 PM