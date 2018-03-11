سوق البسطة يستقطب أكثر 150 ألف زائر منذ الافتتاح المنامة في 11 مارس/ بنا / استقطب سوق البسطة أكثر من 150 الف زائر منذ افتتاحه خلال هذا العام، وسط فعاليات عديدة تنوعت بين البرامج الثقافية والتراثية والترفيهية والتي تهدف إلى إضفاء أجواء الفرح والسعادة في قلوب المواطنين وزوار المملكة خاصة خلال الأجواء اللطيفة التي تتمتع بها المملكة البحرين في هذه الأوقات.



وشهد سوق البسطة هذا الاسبوع تقديم محاضرة توعوية للدكتور عادل بوسراقة، الباحث والمعالج في مجال الطب النبوي، والذي استعرض اسماء الأمراض التي كانت منتشرة قديماً وكيف استطاع الآباء والأجداد مواجهتها وإيجاد العلاج اللازم لها، بالإضافة إلى المواد التي كانوا يستخدمونها مثل التمر والدهن وقشر الرمان و المرقدوش.



كما استضاف سوق البسطة ورشة تدريبية حول صناعة الخوص الموروثة من الآباء والأجداد، وأهم المنتجات التي يمكن صنعها من الخوص كالسلال والحصير والملابس، حيث أتيحت الفرصة للأطفال والكبار تجربة صناعة الخوص بأيديهم.



وشارك ضيف المملكة الفنان الكويتي سيد نواف في فعاليات سوق البسطة، حيث قام بتقديم الهدايا على الجمهور المشارك في مسابقات السوق، وسط فعاليات تراثية متنوعة قدمتها عدد من الفرق الشعبية البحرينية بمشاركة جمعية البحرين لرعاية الوالدين.



ن.ف/و.ش



بنا 0938 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/03/11 - 10 : 01 PM