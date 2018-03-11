ترامب يدعو الدول الاوروبية الى إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات الاميركية واشنطن في 11 مارس/ بنا / دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاتحاد الاوروبي بإزالة الرسوم الجمركية التي فرضها على المنتجات الاميركية من اجل اعفاء هذه الدول من الرسوم الجمركية على الصلب والالمنيوم.



وقال ترامب انه سيعفي الاتحاد الاوروبي من الرسوم التي فرضها على واردات الولايات المتحدة من الصلب والالمنيوم اذا ما تخلى الاتحاد في المقابل عن الحواجز التي يضعها امام المنتجات الاميركية".



وشكل فرض الرئيس الاميركي رسوما تبلغ 25 بالمئة على استيراد الفولاذ و10 بالمئة على الالمنيوم صدمة للأوروبيين وغيرهم من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.



وكتب ترامب على تويتر امس السبت "الاتحاد الاوروبي مجموعة بلدان رائعة لكنها تتعامل بشكل سيئ جدا مع الولايات المتحدة في التجارة، وتتذمر من الحقوق المتعلقة بالصلب والالمنيوم"، مضيفا انه "اذا ما تخلت هذه البلدان "عن عوائقها الرهيبة والرسوم الجمركية على المنتجات الاميركية فسنتخلى عن رسومنا, والا فسنفرض ضرائب على السيارات".



واكد ترامب ان خطوته ستحفز النمو الاقتصادي في المنطقة. وقال ترامب "هناك الكثير من مصانع الصلب التي تفتح ابوابها الآن بسبب ما قمت به. لقد عاد الفولاذ وعاد الالمنيوم".









و.ش



بنا 0914 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/03/11 - 20 : 12 PM