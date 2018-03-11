مقتل 6 مسلحين من تنظيم داعش في غارات جوية أمريكية شرق أفغانستان كابول في 11 مارس/ بنا / قتل ستة مسلحين في سلسلة من الغارات الجوية الجديدة التي نفذها الجيش الأمريكي اليوم على مخابئ تنظيم داعش بإقليم "ننجارهار" شرق أفغانستان.



وأوضح الجيش الأفغاني في بيان اليوم أنه تم استهداف مخابئ تنظيم داعش في بلدة ناختار كاند بالمنطقة، مضيفا أن الغارات الجوية لم تسفر عن سقوط أي ضحايا في صفوف السكان المحليين وأفراد الأمن.



وذكر فيلق سلاب 201، التابع للجيش الافغاني أنه تم استهداف مخابئ داعش في بلدة ناختار كاند بالمنطقة.



وأضاف أن الغارات الجوية لم تسفر عن سقوط أي ضحايا في صفوف السكان المحليين وأفراد الامن.





و.ش



بنا 0855 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/03/11 - 02 : 12 PM