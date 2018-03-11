خادم الحرمين يوافق على استحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة الرياض في 11 مارس /بنا/ وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.



وأكد النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في تصريح، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله، ولافتا إلى أن هذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية.





خ.س



بنا 0854 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/11 - 59 : 11 AM