البرلمان الصيني يتبنى تعديلا دستوريا يزيل القيود عن فترات الرئاسة بكين في 11 مارس/ بنا / ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ان المجلس التشريعي الصيني تبنى تعديلا دستوريا يسمح لرئيس الدولة بتولي السلطة من قيود.



وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى شي في عام 2023.



وقد تحدى شي جيبينغ هذا التقليد بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي.



وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اقترح التعديل الشهر الماضي ولم تكن هناك أي شكوك بشأن إقراره نظرا لامتلاء البرلمان بنواب موالين للحزب الذين ما كانوا ليعارضوا مقترحه.







و.ش



بنا 0848 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 118 اخر تحديث : 2018/03/11 - 51 : 11 AM