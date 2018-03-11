معالي رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الباحثة إيمان علي أحمد المنامة في 11 مارس/ بنا / استقبل معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية بمكتبه في المحكمة صباح اليوم، الباحثة إيمان علي أحمد، حيث أهدت معاليه نسخة من رسالة الماجستير التي حصلت عليها من كلية الحقوق بجامعة البحرين بعنوان "ضمان ممارسة حرية الرأي للموظف العام" ( دراسة مقارنة ).



و أعرب معاليه عن شكره وتقديره على هذه الرسالة القيّمة متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية.







ن.ف/خ.س



بنا 0847 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/03/11 - 51 : 11 AM