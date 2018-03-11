سمو الشيخ محمد بن مبارك يرعى منتدى "أثر الروبوتات في التوظيف" المنامة في 11 مارس/ بنا / يتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، برعاية منتدى الازدهار الوظيفي في نسخته السادسة، الذي تنظمه كلية البحرين التقنية ،بوليتكنك البحرين، بدعم استراتيجي من تمكين، تحت عنوان: "أثر الروبوتات والتكنولوجيا على مستقبل التوظيف"، الأربعاء والخميس 14 و15 مارس، في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

ويشارك في المنتدى عدد من المتحدثين الدوليين، ومن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، ويستهدف شريحة متنوعة من الصناعات المختلفة مثل توظيف التكنولوجيا في مجال التعليم، والصحة، والمال، اللوجستيات، والإنتاج وغيرها. كما ستتم دعوة الجامعات المحلية للمشاركة في المعرض المصاحب لهذا المنتدى عن طريق عرض أفضل المشاريع الطلابية في مجال الروبوتات والتكنولوجيا.



ويناقش المتحدثون في المنتدى، أثر الروبوتات والتكنولوجيا على استقطاب المهارات والعمالة، واستثمار مملكة البحرين في مجال الروبوتات والتكنولوجيا ونمو المشاريع التكنولوجية في سوق العمل، والممارسات التكنولوجية والروبوتات في الإمارات العربية المتحدة وتوظيف التكنولوجيا في العمل الحكومي والتعليم العالي محليًا وعالميًا، وأهمية الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والروبوتات والتكنولوجيا وأثرها على القوى العاملة للأجيال الجديدة، وهيكل المهارات الوظيفية وارتباطها بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، بما يتماشى وتطلعات وأهداف رؤية البحرين 2030 التي تأتي في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبرامج الحكومة الموقرة.



ل.ب/خ.س



بنا 0846 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/03/11 - 53 : 11 AM