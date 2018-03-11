اربعون متحدثا في المؤتمر الأول للأمراض الباطنية بجامعة الخليج العربي المنامة في 11 مارس/ بنا / يستعرض المؤتمر الأول للأمراض الباطنية الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي من 22 - 24 مارس بفندق الخليج، أهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالأمراض الباطنية بتفرعاتها وتخصصاتها الدقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ويأتي تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر بهدف دعم قدرات الأطباء وإطلاع المهتمين على أحدث المستجدات العلاجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام.



وقال رئيس قسم الباطنية بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج الدكتور أمجد الباز إن هذا المؤتمر الذي ينظم للمرة الأولى، يتحدث فيه 40 خبيرا من مختلف دول العالم لطرح محاور مهمة في كل تفرعات الأمراض الباطنية كأمراض القلب، والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وامراض الكلى، والكبد، والجهاز الهضمي، وامراض الغدد الصماء، وامراض الدم، والأورام السرطانية، إلى جانب أمراض الروماتزم، وامراض الجهاز التنفسي، والرعاية المركزة، والأمراض المعدية، وأمراض الشيخوخة.



وستعقد خلال المؤتمر ثمان جلسات متخصصة على مدى ثلاثة أيام، يتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة من شأنها أن تجد الحلول العلاجية المبتكرة لمجمل الأمراض السائدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ن.ف/خ.س



بنا 0828 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/11 - 39 : 11 AM