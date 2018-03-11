مصرع 16 ارهابيا في اطار العملية الشاملة سيناء 2018 القاهرة في 11 مارس /بنا/ أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم مصرع 16 ارهابيا في اطار العملية الشاملة (سيناء 2018) لمجابهة الارهاب.



واعلنت القيادة العامة في بيان مقتل ضابط ومجند واصابة ضابطين وأربعة مجندين أثناء الاشتباكات نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة.



واوضح البيان ان القوات الجوية استهدفت تسعة أهداف للعناصر الارهابية ، وانه تم اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا عثر بداخلها على اسلحة وذخائر، ومخزن تحت الأرض عثر بداخله على 34 (صاروخ غراد وكورنيت واهرام) وأربع دانات (ار بي جي) وكميات كبيرة من مادتي (سي فور) و(تي ان تي) الشديدة الانفجار.



واضاف البيان ان القوات تمكنت ايضا من ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد ، وتدمير 285 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر.



خ.س



بنا 0815 جمت 11/03/2018







عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/03/11 - 25 : 11 AM