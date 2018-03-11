وزير المواصلات يتفقد أعمال مبنى مركز الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية بالحد المنامة في 11 مارس / بنا / قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بزيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مبنى مركز الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية بالحد، وذلك ضمن المتابعة المستمرة لمشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، رافقه المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بحضور كل من سعادة الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد، والسيد عارف المنصوري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات من الوزارة وعدد من المهندسين والمعنيين من الجانبيين ومن المقاول الرئيسي للمشروع وذلك للوقوف على آخر المستجدات في سير أعمال تنفيذ المشروع بإشراف من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.



وخلال الجولة التفقدية، اطلع الوزير على أعمال مشروع مبنى الفرز البريدي من تشطيبات داخلية وخارجية والذي يتكون من طابقين، حيث يحتوي الطابق الأرضي على الصالات الرئيسية لعمليات الفرز وقاعة الاستقبال والمكاتب الإدارية والمخازن ومرافق الخدمات، بينما يشمل الطابق الأول مكاتب لإدارة بريد البحرين والوحدات المساندة.



وقال سعادة الوزير قائلاً: "إن مشروع مجمع الفرز البريدي يعتبر من المشاريع المهمة التي تعمل عليها وزارة المواصلات والاتصالات فهو المركز الرئيسي للعمليات البريدية والذي يتم فيه فرز جميع البعائث الواردة والصادرة من المملكة ومن خلال خطط الوزارة التطويرية، وسوف يتم استبدال الموقع القديم للمركز الواقع بمدينة المحرق بمبنى جديد بالمنطقة الصناعية بالحد بمواصفات ومعايير الاتحاد البريدي العالمي إلى جانب متطلبات الإدارة العامة للجمارك ووفق أحدث التقنيات، مما سيسهم في تعزيز الخدمات البريدية في البحرين".



وأكد بأن الحكومة قامت مشكورة بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 10,907 متراً مربعاً لإنشاء مبنى مركز الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية بميناء خليفة بن سلمان بالحد بهدف تيسير وتسهيل اجراءات تقديم الخدمات المتعلقة باستقبال وفرز البعائث والطرود البريدية بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية المتعلقة بها تحت سقف واحد تسهيلاً للمستفيدين من الخدمات البريدية، وتم البناء على مساحة 4,190 متراً مربعاً بميزانية تبلغ 2,637,000 دينار بحريني، وتمكنوا بمساعدة الجهات المختصة في المشروع من اجتياز نسبة 82% منه، كما ويجرى حاليًا استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الموقع العام والسور الخارجي والذي يحتوي على مدخل خاص للخدمات إضافةً إلى موقف للسيارات يتسع لحوالي 138 سيارة، مشدداً سعادته على ضرورة استكمال الأعمال الانشائية بحسب البرنامج الزمني المحدد له وتسليم المبنى للوزارة تمهيداً للبدء بالعمل خلال الأسبوع الثاني من مايو للعام الجاري.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0800 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/03/11 - 04 : 11 AM