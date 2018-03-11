تجربة صاروخ روسي تعادل سرعته 4 أمثال سرعة الصوت موسكو في 11 مارس /بنا/ نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إطلاق ناجحة لصاروخ "كينغال" الروسي الجديد الذي تعادل سرعته أربعة أمثال سرعة الصوت.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن عملية الإطلاق التجريبية نفذت من على متن مقاتلة "ميغ-31" التي أقلعت من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية، مضيفة أن الصاروخ أصاب هدفه المخطط له في الحقل التجريبي.



وبحسب الوزارة فقد أكدت عملية الإطلاق جودة المواصفات التقنية والتكتيكية لمنظومة "كينغال" عالية الدقة ومعايير سرعتها.



وتتخصص منظومة "كينغال" (الخنجر) الصاروخية المستحدثة في تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، مطلع هذا الشهر، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، أن اختبارات منظومة "كينغال" تكللت بنجاح تام، مشيرا أن المواصفات الفنية والتكتيكية للطائرة السريعة (التي تشكل جزءا من المنظومة) تمكنها من الوصول بالصاروخ إلى نقطة إطلاقه الجوية خلال دقائق معدودة. أما الصاروخ الذي يحلق بسرعة تزيد بـ 10 أضعاف عن سرعة الصوت فيقوم بمناورة في مراحل مساره كلها، ما يمكّنه من اجتياز كل منظومات الدفاع الجوي والدرع الصاروخية المعاصرة والمستقبلية، كما يمكن أن يحمل الصاروخ رؤوسا نووية وغير نووية إلى مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر.





خ.س



بنا 0746 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2018/03/11 - 54 : 10 AM