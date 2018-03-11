وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تبحث قضية كوريا الشمالية في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل هانوى في 11 مارس/ بنا / قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ - هوا، إنها ستزور الولايات المتحدة لإجراء لقاء مع نظيرها الأمريكي ريكس تيلرسون.

واوضحت كانغ خلال اجتماع مع الصحافيين الكوريين في هانوي بفيتنام التي تقوم بزيارتها لمدة ثلاثة أيام إنها ستجتمع مع نظيرها الأمريكي في واشنطن لمزيد من التفاصيل حول زيارة وفد المبعوثين الكوريين الجنوبيين في أوائل الأسبوع الجاري لنقل دعوة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الموجهة للرئيس الأمريكي دوناد ترامب إلى كوريا الشمالية.



وقالت بحسب ما اوردت وكالة الانباء "شينخوا" "لقد تم التأكيد على الرغبة في الحوار من الجانبين"، وحان الوقت لوضع الاجندة للقاء القمة على المسئولين على مستوى العمل، مضيفة بأن التشاور الوثيق بين الأطراف المعنية مهم للغاية".



واضافت "على المسئولين على مستوى العمل الإعداد للقمة بصورة جيدة.



وحول قضية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، قالت "يجب على الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن تتواجها وجهًا لوجه"، موضحة إن سيئول ملتزمة ببذل جهود شاملة لتحقيق نزع السلاح النووي.



وشددت على أن سيئول ستعمل ضمن حدود المجتمع الدولي حيث تم الاتفاق على ممارسة الضغط على بيونغ يانغ بفرض عقوبات اقتصادية.



كما بقيت الوزيرة كانغ حذرة حول لقاء القمة بين الكوريتين والقمة بين بيونغ يانغ وواشنطن.



وقالت "إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لديهما رغبة قوية في عدم تكرار نفس أخطاء الماضي، وسنضع استراتيجية قوية بعد تحليل التجارب والدروس السابقة".



و.ش



بنا 0728 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/11 - 31 : 10 AM