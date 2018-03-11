الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في أمسية ثقافية جماهيرية عن (ثقافة العطاء والعمل الخيري) المنامة في 11 مارس/ بنا / ينظم مركز الجزيرة الثقافي الأمسية الثقافية الجماهيرية (ثقافة العطاء والعمل الخيري في المجتمع البحريني، المؤسسة الخيرية الملكية نموذجاً) يقدمها سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، الأربعاء 14 مارس 8 مساءً، بصالة المركز الشبابي النموذجي في البسيتين.



وتتناول محاضرة الدكتور مصطفى السيد جهود المؤسسة الخيرية الملكية في العمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين، كما تتضمن عدة محاور هامة تخص العمل الخيري، منها التحول الاستراتيجي للعمل الخيري، العمل الخيري للمؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين، العمل الإغاثي والمشاريع التنموية خارج البحرين، وذلك لبيان الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية في خدمة العمل الخيري والمحتاجين في الداخل والخارج.



كما تتضمن الأمسية الجماهيرية تكريم مركز الجزيرة الثقافي لمجموعة من المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والشركات الرائدة في مجال العطاء والعمل الخيري، تقديراً لجهودهم المتميزة في العمل الإنساني.





ع إ ح/خ.س



بنا 0645 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/11 - 54 : 09 AM