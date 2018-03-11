ترامب: كوريا الشمالية "تريد صنع السلام" بنسلفانيا في 11 مارس /بنا/ قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه يعتقد ان كوريا الشمالية تريد من الان فصاعدا "صنع السلام"، مشيدا بضبط النفس من جانب بيونغ يانغ بعد الاعلان عن اجتماع محتمل بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ اون.



واضاف ترامب امام حشد من المؤيدين خلال تجمع بولاية بنسلفانيا "اعتقد انهم يريدون صنع السلام. اظن ان الوقت حان".



وعبّر الرئيس ترمب عن ثقته في التزام كوريا الشمالية بعدم اجراء اي عملية اطلاق صاروخية حتى موعد المفاوضات التاريخية بينه وبين كيم يونغ اون والتي قال انها ستتوج ب"نجاح كبير".



واضاف ان الوعد الذي قطعته بيونغ يان "هو بانهم لن يقوموا بإطلاق صواريخ وبانهم يعتزمون نزع الاسلحة النووية".



وكان ترامب أعلن الخميس وبشكل مفاجئ موافقته على لقاء الزعيم الكوري الشمالي في مايو المقبل.







خ.س



بنا 0527 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/11 - 29 : 08 AM