محققون يعثرون على آثار مادة استخدمت في تسميم الجاسوس الروسي سكريبال داخل مطعم ببريطانيا لندن في 11 مارس/ بنا / عثر محققون على آثار للعامل المشل للأعصاب الذي استخدم في تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مطعم كانا يأكلان فيه.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم العثور على هذه المادة في مطعم "زيزي" الإيطالي في مدينة ساليسبري بجنوب إنجلترا حيث كانا يأكلان بعد ظهر يوم الأحد.





وقال التقرير الذي لم يذكر مصدره، إنه لا يعتقد أن الزبائن الآخرين الذين كانوا يأكلون في نفس الوقت في خطر.



وعثر على سكريبال وهو كولونيل سابق في الاستخبارات الروسية- كان قد سُجن في روسيا عام 2006 بسبب مزاعم بالتجسس لصالح بريطانيا- فاقدا الوعي مع ابنته على مقعد بالقرب من مركز للتسوق في ساليسبري.



وقالت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود في وقت سابق يوم السبت بعد أن ترأست اجتماعا للجنة الطوارئ رفيعة المستوى "كوبرا" إن أكثر من 250 ضابطا من وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا يشاركون في التحقيق في الحادث.



وأثارت واقعة سكريبال وابنته تكهنات وسائل الإعلام بأن روسيا يمكن أن تكون وراء الهجوم، مما أدى إلى إجراء مقارنات مع حالات وفاة أخرى مشبوهة لروس على الأراضي البريطانية- وتحديدًا ألكسندر ليتفينينكو في عام 2006 وألكسندر بيريبليتشني في عام 2012.







و.ش



بنا 0521 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/11 - 25 : 08 AM