الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة في طريقه الى مركز رازح بصعدة صعدة في 11 مارس /بنا/ اعلنت قوات الجيش اليمني مسنودة من التحالف العربي، اقترابها، من مركز مديرية رازح شمالي غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية ، بعد تحرير مساحات واسعة، في إطار العملية العسكرية الواسعة التي اطلقتها قبل ايام لتحرير المديرية.



وذكر مصدر بالجيش، في تصريح نشره موقع "سبتمبرنت" أن القوات تمكنت من السيطرة على مناطق الازهور و الحجلا و قرية بني معين والحنكه وقلة فراس ، وأنها باتت على مشارف مركز مديرية رازح وسط تهاوي لمواقع الميليشيا الانقلابية.



ومشيرا الى أن أكثر من 30 من الميليشيا لقو مصرعهم خلال اليومين الاخيرين في جبل القد ومركز المديرية اثر غارات لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات ومقر عمليات المليشيا الحوثية في رازح.



وكان الجيش اليمني اعلن ايضا عن تحقيق تقدم ميداني نوعي في جبهة نهم شرقي صنعاء امس وتحرير عدد من التباب المطلة على الخط الترابي القادم من الجوف باتجاه مديرية نهم بما يقطع خط إمداد المليشيا الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة.







خ.س



بنا 0507 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 113 اخر تحديث : 2018/03/11 - 12 : 08 AM