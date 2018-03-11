شركة خدمات مطار البحرين توقع اتفاقية مع مستشفى الملك حمد الجامعي المنامة في 11 مارس / بنا / وقعت شركة خدمات مطار البحرين "باس" اتفاقية مع مستشفى الملك حمد الجامعي لتزويد وتموين نحو 150 ألف وجبة سنوياً للمرضى والموظفين بالمستشفى، لمدة خمسة أعوامٍ قادمة.



وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمشاريع التعاون المشتركة بين الطرفين، واعترافاً بجهود الشركة وجودة خدماتها التموينية، إذ سبق للشركة أن حازت على مناقصة تموين الوجبات لمستشفى الملك حمد في العام 2012.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين سلمان المحميد "نفتخر بالسمعة الإيجابية للشركة في مجال التموين، وإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنويع الاستثمارات التجارية التي تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بموسمية الطيران".



وأكد المحميد أن الشركة توفر التموين لنحو 31 شركة طيرانٍ من العملاء بالإضافة إلى تزويد صالات المطار بالتموين اللازم، ومن منطلق سعيها إلى تعزيز مكانتها في تقديم خدمات تموينية عالية الجودة، توسعت في أعمالها التجارية خلال الأعوام الأخيرة لتشمل التموين الخارجي، مرتكزة بذلك على أساسات قوية منها تأسيس مشروع المطبخ المركزي الذي يقام على مساحة 4000 متر مربع في منطقة البحرين العالميّة للاستثمار بالحد الصناعيّة.



وتلتزم إدارة التموين بالشركة بشكل تام بالمعايير الدولية للصحة والسلامة، ولضمان أعلى معايير الصحة والسلامة تقوم مختبرات الصحة العامة فيها باختبارات ميكروبيولوجية منهجية لجميع مرافق التموين والمعدات والوجبات المعدة.



كما جددت إدارة التموين مؤخراً شهادة الآيزو 22000، وذلك بعد تلبيتها المتطلبات الخاصة بالحصول على الشهادة وإجراء كافة عمليات التدقيق. حيث تعد هذه الشهادة بمثابة معيار دوليّ يحدد المتطلبات الخاصة بنظام إدارة السلامة الغذائية وضمان الجودة. وشهادة الآيزو 22000 تهدف إلى مساعدة المنظمات على تحديد ومراقبة كافة أنواع مخاطر سلامة الأغذية، وذلك عبر توفير أسس عمليّة لضمان الحد من مخاطر سلامة الأغذية والقضاء عليها.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0458 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/11 - 03 : 08 AM