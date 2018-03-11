مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 11 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:

/وزير المالية: خفض مصروفات نفقات القوى العاملة.

/وزيرة الصحة: ابتعاث 32 طبيبا بحرينيا إلى الخارج للتدرب على التخصصات الدقيقة.

/البحرين تدعو إلى ميثاق شرف إعلامي شبابي ضد الكراهية.

/اسدال الستار على انتخابات بيت التجار .. اقبال على التصويت فاق التوقعات.

/كتلة "تجار" تفوز بغالبية مقاعد غرفة التجارة.

/توقعات رئاسة سمير ناس للمجلس الجديد وفوز 3 سيدات.

/رئيس هيئة السياحة والمعارض يلتقي عددا من المسؤولين والشركات العالمية في بورصة برلين.

/وكيل وزارة الإعلام يجتمع مع الفريق المعني بتنفيذ الخطة الإعلامية لمعرض البحرين الدولي للطيران.

/البلدي الشامل: لا زيادة جديدة في رسوم البلدية.

/فورمولا1 يرفع الاشغال الفندقي.

/«البحرين للعمل التطوعي» ومجمع سيف المحرق ينظمان حـمـلة لتـنظـيف شــاطئ شــمال الــبـسيتين 17 الــجاري.

/وفد من جامعة لندن ساوث بانك يلتقي مسؤولي «العلوم التطبيقية».

/«الأشغال» تنجز 55% من مشروع تأهيل سبع محطات للصرف الصحي.

/جامعة البحرين توقع اتفاقية في قطاع الحاسوب وأمن الشبكة.

/«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث تفعيل آليات التواصل مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.

/أتباع مرجع عراقي معتقل بإيران يقتحمون سفارة طهران بلندن.

/القوات التركية باتت على مشارف مدينة عفرين السورية.

/القيادة الفلسطينية رفضت دعوة أمريكية لحضور اجتماع بخصوص غزة.

/أمريكا تنتظر «خطوات ملموسة» من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات.

/حكم بالسجن خمس سنوات على زعيم حركة روحية في إيران.



و.ش



بنا 0456 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/11 - 02 : 08 AM