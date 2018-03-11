مطالعات الصحف في البحرين

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2018/03/11 - 02 : 08 AM
المنامة في 11 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:
/وزير المالية: خفض مصروفات نفقات القوى العاملة.
/وزيرة الصحة: ابتعاث 32 طبيبا بحرينيا إلى الخارج للتدرب على التخصصات الدقيقة.
/البحرين تدعو إلى ميثاق شرف إعلامي شبابي ضد الكراهية.
/اسدال الستار على انتخابات بيت التجار .. اقبال على التصويت فاق التوقعات.
/كتلة "تجار" تفوز بغالبية مقاعد غرفة التجارة.
/توقعات رئاسة سمير ناس للمجلس الجديد وفوز 3 سيدات.
/رئيس هيئة السياحة والمعارض يلتقي عددا من المسؤولين والشركات العالمية في بورصة برلين.
/وكيل وزارة الإعلام يجتمع مع الفريق المعني بتنفيذ الخطة الإعلامية لمعرض البحرين الدولي للطيران.
/البلدي الشامل: لا زيادة جديدة في رسوم البلدية.
/فورمولا1 يرفع الاشغال الفندقي.
/«البحرين للعمل التطوعي» ومجمع سيف المحرق ينظمان حـمـلة لتـنظـيف شــاطئ شــمال الــبـسيتين 17 الــجاري.
/وفد من جامعة لندن ساوث بانك يلتقي مسؤولي «العلوم التطبيقية».
/«الأشغال» تنجز 55% من مشروع تأهيل سبع محطات للصرف الصحي.
/جامعة البحرين توقع اتفاقية في قطاع الحاسوب وأمن الشبكة.
/«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث تفعيل آليات التواصل مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.
/أتباع مرجع عراقي معتقل بإيران يقتحمون سفارة طهران بلندن.
/القوات التركية باتت على مشارف مدينة عفرين السورية.
/القيادة الفلسطينية رفضت دعوة أمريكية لحضور اجتماع بخصوص غزة.
/أمريكا تنتظر «خطوات ملموسة» من كوريا الشمالية قبل إجراء محادثات.
/حكم بالسجن خمس سنوات على زعيم حركة روحية في إيران.
و.ش
بنا 0456 جمت 11/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/11 - 02 : 08 AM