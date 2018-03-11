الطقس في مملكة البحرين : معتدل يتحول إلى غائم جزئيا أحيانا

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2018/03/11 - 18 : 06 AM
المنامة في 11 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاحد سيكون بمشيئة الله معتدلا يتحول إلى غائم جزئيا أحيانا وحار نسبيا خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى: 20 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة، والصغرى 25 بالمئة.
م خ
بنا 0315 جمت 11/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/11 - 18 : 06 AM