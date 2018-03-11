الرئيس السوداني يبحث مع رئيس المخابرات العامة المصرية التحديات التي تواجه المنطقة

الخرطوم في 11 مارس/ بنا / التقى الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير هنا اليوم اللواء عباس مصطفى كامل رئيس المخابرات العامة المصرية والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليا.

وذكرت وكالة الانباء السودانية انه جرى خلال اللقاء بحث اهمية التعاون بين البلدين والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة الرباعية المشتركة التي تمخضت عن لقاء رئيسي البلديـــن على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا.





م خ



بنا 2311 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/03/11 - 21 : 02 AM