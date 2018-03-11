الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يدينان بشدة النظام السوري بسبب الفظائع التي ارتكبها في الغوطة الشرقية واشنطن في 10 مارس/بنا/ دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بشدة النظام السوري بسبب الفظائع التي ارتكبها في الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.



وأفاد بيان للبيت الأبيض أن موقف ترامب وماكرون جاء خلال اتصال هاتفي تطرق أيضًا إلى القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم، حيث أكد ترامب أنه كان ضروريًا لحماية الأمن القومي الأمريكي.



وتأتي الإدانة في وقت قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "عدد القتلى في المنطقة ارتفع منذ بدء الحملة العسكرية في 18 فبراير إلى أكثر من 975 مدنيًا بينهم 200 طفل، فضلاً عن إصابة أكثر من 4300 بجروح".













خ.أ



بنا 2223 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/03/11 - 32 : 01 AM