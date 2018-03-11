استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

نابلس في 10 مارس/ بنا / استشهد شاب فلسطيني وأصيب طفل، مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "عوريف" جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن وزارة الصحة قولها :" أن الشاب عمير شحادة (19 عاما) وصل مستشفى "رفيديا" بمدينة نابلس وهو يعاني من جروح حرجة جراء إصابته بعيار حي في صدره، ما لبث أن أعلن الأطباء عن استشهاده، فيما أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما برصاصة في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية عوريف.

من جانبه، وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان المواجهات اندلعت خلال تصدي الأهالي لهجوم شنه مستوطنون يهود على القرية.







م خ



بنا 2203 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/11 - 08 : 01 AM