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2018/03/10 - 49 : 11 PM
عدن في 10 مارس/بنا/ فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي صنعاء، بعد معارك خاضتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف باتجاه مديرية نهم.
وأشار في تصريح نقله موقع (26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية إلى أن "سيطرة الجيش على تلك المواقع ستمكنه من قطع خط الإمداد عن الميليشيات المتواجدة غرب منطقة ضبوعة في نهم".
وأضاف المصدر "أن 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم بينهم قيادي ميداني في كمين نصبه الجيش لهم في المديرية".
خ.أ
بنا 2040 جمت 10/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/11 - 13 : 12 AM