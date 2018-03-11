قتل 16 عنصرا من الميليشيا الارهابية ..الجيش اليمني يحكم سيطرته على مواقع شرقي صنعاء عدن في 10 مارس/بنا/ فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي صنعاء، بعد معارك خاضتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط ‏الترابي القادم من محافظة الجوف باتجاه مديرية نهم.‏



وأشار في تصريح نقله موقع (26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمنية إلى أن "سيطرة الجيش ‏على تلك المواقع ستمكنه من قطع خط الإمداد عن الميليشيات المتواجدة غرب منطقة ضبوعة ‏في نهم".



وأضاف المصدر "أن 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم بينهم قيادي ميداني في كمين نصبه الجيش لهم في المديرية".





خ.أ



بنا 2040 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/11 - 13 : 12 AM