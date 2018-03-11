وكيل وزارة شؤون الاعلام يجتمع مع الفريق المشترك المعني بالتنسيق والتنفيذ للخطة الإعلامية المصاحبة لمعرض البحرين الدولي للطيران المنامة في 10 مارس/ بنا / اجتمع سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الاعلام مع الفريق المشترك بين وزارتي شؤون الاعلام والمواصلات والاتصالات المعني بالتنسيق والتنفيذ للخطة الإعلامية المصاحبة لمعرض البحرين الدولي للطيران والذي يقام تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال شهر نوفمبر القادم .





وأشار وكيل وزارة شؤون الاعلام إلى أن معرض البحرين الدولي للطيران حقق نجاحات كبيرة في دوراته السابقة من خلال استقطابه لكبرى شركات صناعة الطيران بمختلف قطاعاتها، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المنظمة للمعرض برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله، وحرص سعادة وزير شؤون الاعلام على تسخير كافة إمكانيات الوزارة لإنجاح هذا الحدث الهام والمتميز.



وخلال الاجتماع أكد وكيل وزارة شؤون الاعلام حرص الوزارة على إبراز معرض البحرين الدولي للطيران على مختلف منصات الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لتقديم تغطية إعلامية متميزة وشاملة للمعرض، لما يشكله المعرض من حدث دولي يبرز صورة البحرين المتميزة في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية المهمة، ويضعها كمحطة هامة ورئيسية على خارطة معارض الطيران الدولية.



ح ب/خ.أ



بنا 1806 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/10 - 09 : 09 PM