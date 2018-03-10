الإمارات وبولندا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي وارسو/ في 10 مارس/بنا/ بحثت كل من دولة الامارات العربية المتحدة وبولندا أمس الجمعة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا.



وتطرق اللقاء بين وزيرة ريادة الأعمال والتكنولوجيا البولندية السيدة يادفيغا إيميليفيتش مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة بوارسو ادكتور يوسف عيسي حسن الصابري إلى مسألة مشاركة بولندا في معرض إكسبو دبي 2020 والترويج لملتقى الاستثمار السنوي في دبي الذي يعقد في أبريل المقبل.



وفي هذا السياق أكد السفير حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع جمهورية بولندا في مختلف المجالات الاقتصادية، مشددا على أن سفارة دولته في وارسو ستواصل بذل قصارى جهودها لدعم وتفعيل هذا التعاون مؤكدا أهمية مشاركة بولندا في معرض إكسبو دبي 2020 وفي ملتقى الاستثمار السنوي في دبي.



و نوه إلى أن السفارة رعت و شاركت في فعاليات اقتصادية عديدة تصب في صالح تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين البلدين من بينها المنتدى الاقتصادي الإماراتي- الأوروبي الذي سيتم تنظيمه للمرة الثالثة في شهر سبتمبر المقبل في وارسو، مؤكدا أهمية تكثيف العمل من أجل رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة .. مشيرا في الوقت نفسه إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.





خ.أ



بنا 1747 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/10 - 58 : 08 PM