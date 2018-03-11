رئيس هيئة السياحة والمعارض يلتقي بعدد من المسؤولين والشركات العالمية في بورصة برلين المنامة في 10 مارس/ بنا / يواصل جناح مملكة البحرين في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة استقطاب الشركات العالمية والزوار للتعرف على الفرص الاستثمارية الى جانب عقد الصفقات بين الشركات البحرينية ونظيراتها من دول اوروبا والعالم، وذلك بهدف تسيير الافواج السياحية الى المملكة.



وقد التقى سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض على هامش المعرض، بعدد من المسؤولين الذين يمثلون الدول الخليجية والعربية والأجنبية وكذلك مسؤولي الشركات والمنظمات السياحية العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية في المملكة من خلال التعرف على السوق البحريني في قطاع السياحة.



وقد استهل الشيخ خالد بن حمود الاجتماعات بلقاء مع السيد نوربت فيبغ، رئيس اتحاد وكلاء وشركات السفر ‪الألمانية، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين وابراز مملكة البحرين كوجهة سياحية للالمان. .



ومن جانب آخر عقد الشيخ خالد بن حمود لقاءات منفردة مع عدد من كبرى الشركات المنظمة للرحلات السياحية ووكالات السفر الأوروبية والتي تضمنت كل من FTI, Alltours, TravelZoo, Thomas Cook, DER Touristik, Space Tours وذلك لتقديم باقات سياحية وتنظيم رحلات سياحية الى مملكة البحرين.





ح ب/خ.أ



بنا 1723 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/03/10 - 33 : 08 PM