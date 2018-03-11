مدير إدارة الثقافة المرورية: فعاليات اسبوع المرور 2018 والتي تبدأ غدا فرصة لتعزيز التواصل مع الشركاء المنامة في 10 مارس/بنا/ أكد المقدم أسامة محمد بحر مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور أن "الإدارة تعمل وفق توجيهات معالي وزير الداخلية وسعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور على تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني"، موضحا أن أسبوع المرور 2018 والذي تبدأ فعالياته غدا الأحد يمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الشركاء من خلال ادراجهم بالفعاليات، منوها إلى تكريم السواق المثاليين والفائزين في مسابقات الرسم والمسرح لمدارس وزارة التربية والتعليم، وفتح المجال للجمهور بإقامة قرية مرورية في مجمع السيف التجاري تستمر لمدة اسبوعين اعتبارا من 15 مارس الجاري، للتعرف على أبرز فعاليات الادارة وتقديم البرامج التوعوية الموجهة للسواق وأولياء الامور والمقبلين على تعلم القيادة.





وتشمل الفعاليات ما يتم وفق الشراكة مع جامعة البحرين، حيث أطلقت الإدارة العامة للمرور أربع مسابقات وهي أفضل الحلول لتخفيف الازدحامات المرروية، أفضل بحث علمي إعلامي، أفضل فيديو توعوي، تصميم تطبيق APP وكذلك إقامة الملتقى المروري الخامس بجامعة البحرين يتحدث فيه مختصون من الجوانب النفسية والدينية والطبية، كما يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إقامة مسابقة فن الخطابة والرسم الحر بمشاركة طلبة المدارس بصالة وزارة التربية والتعليم، ومن ضمن الفعاليات أيضا تكريم السواق المثالين والموظفين المميزين بالإدارة العامة للمرور والمساهمين في فعاليات أسبوع المرور لهذا العام، ومنهم نادي ضباط الأمن العام، قوة دفاع البحرين، مدرسة كانو الدولية ، شركة نفط البحرين (بابكو)، نادي شريفة العوضي، مركز سلمان الثقافي، نادي توست ماستر، شركة التأمين bni - وجمعية البحرين الإلكترونية.



وأوضح مدير إدارة الثقافة المرورية بقوله "ضمن الفعاليات المقام بفعاليات اسبوع المرور سنحافظ على انعكاس رؤيتنا على الطريق وتحقيق الأهداف المرجوة، في ضوء الاحصائيات المرورية الصادرة هذا العام والتي تدل على تفهم السواق والتعاون مع الجهات الحكومية في تنفيذ الأنظمة التي بدورها ستكون حماية للسائق وجميع مستخدمي الطريق، مضيفا أن الادارة العامة للمرور تعمل من خلال فعاليات أسبوع المرور على توصيل الأفكار المحفزة للتقيد بالأنظمة المرورية.



وشدد المقدم اسامة محمد بحر على حرص الإدارة العامة للمرور على إشراك كافة الأطراف المعنية في تحقيق السلامة المرورية، كونها مطلبا ضروريا لتحقيق الأمن على الطريق، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود الجميع ولهذا تفتح الإدارة العامة للمرور ذراعيها، وتشرك جميع المؤسسات والشركات في تنفيذ خططها ومشاريعها المرورية التوعوية ، ولدينا العديد من الجهات المساهمة في هذا المجال.



وأشار بحر إلى أن النتائج التي حققتها الادارة العامة للمرور بشأن تقليل نسبة الحوادث والمخالفات المرورية خلال 2017 انعكست على الطرق وانتظام الحركة، موضحا أن للإدارة استراتيجية لتقليل الحوادث المرورية من خلال شقين أساسين في خطتها المرورية، الأول توعوي حيث تعمل الإدارة على تكثيف الوعي المروري لكافة مستخدمي الطريق، من خلال جميع وسائل الإعلام وتقديم الارشادات التي تسهم في المحافظة على الأرواح وبيان السلوكيات المرورية الخاطئة التي تعرضهم للحوادث المرورية كذلك تنفيذ الحملات والمشاريع المرورية التوعوية ، مثل مشروع العبور السليم ، مشروع النقل السليم ، مشروع التوعوية المرورية لطلبة الثانوية العامة ، مشروع الاستخدام السليم للدراجة الهوائية ، مشروع رياض الأطفال، مشروع الروضة المرورية، وأثبتت هذه المشاريع نجاحها في التقليل من نسب الحوادث والمخالفات المرورية.



وتابع : أما الشق الثاني فهو تنفيذ حملات تنفيذ القانون ورصد السلوكيات المرورية الخاطئة للحد منها من خلال مراقبة كافة الشوارع للمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق لأنه وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية.



ح ب/خ.أ



بنا 1706 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/03/10 - 12 : 08 PM