يوغندا تطلق حديقة صناعية يعكف على تطويرها مستثمرون صينيون مبالي/ أوغندا 10 مارس/بنا/ أطلق الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أمس حديقة صناعية يعكف على تطويرها مستثمرون صينيون بشكل مشترك في ضاحية مبالي شرقي الدولة الإفريقية.



وتشمل الحديقة التي تغطي حوالي 2.51 كم مربع 3 قرى في مقاطعة بوكاساكيا الفرعية.



وقال موسيفيني إن "الانخراط الصيني في حديقة مبالي الصناعية من شأنه أن يعزز عملية التصنيع في الدولة ويدفع اقتصادها ويحسن من مستوى معيشة المواطنين المحليين".



وفي سياق دعوته للأوغنديين إلى حسن ضيافة المستثمرين الصينيين، قال موسيفيني إن "المشروع سيوفر فرص العمل للمحليين في المناطق المجاورة والبعيدة".



وذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن تشانغ تشيغانغ رئيس مجموعة تيان تانغ الصينية المتواجدة في يوغندا منذ 16 عاما، إنه يعتقد أن الحديقة "ستخلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل محلية بعد الانتهاء منها"، مضيفا "إننا نخطط لجلب 50 شركة إلى الحديقة في مجالات الزجاج والأثاث وتصنيع المعدات والمواد الغذائية والهواتف الذكية وتجميع السيارات والطاقة الجديدة وغيرها".



وقال تشانغ إن الحوكمة الأوغندية الجيدة سهلت استثمار الشركات الصينية في الدولة، مضيفا أنهم يتوقعون أن تصبح" الحديقة مركزا للصناعة التحويلية في أوغندا وتصدر المنتجات إلى القارة الإفريقية بالكامل وحتى العالم".



وقالت وزيرة الدولة للاستثمار ايفيلين انايت إن إطلاق الحديقة يدخل ضمن استراتيجية محددة لتطوير قطاع الصناعة التحويلية في أوغندا، مضيفة أن الدولة أطلقت 11 حديقة صناعية في العامين الماضيين.



ودعا وزير المالية ماتيا كاسايجا العاملين على تطوير الحدائق إلى التعلم من المستثمرين الصينيين.



خ.أ



بنا 1651 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/03/10 - 15 : 08 PM