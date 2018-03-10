انقاذ 125 مهاجراً قرب سواحل الزاوية بواسطة السلطات اللبيبة طرابلس في 10 مارس/بنا/ أنقذت السلطات الليبية اليوم السبت نحو 125 مهاجراً غير شرعي بينهم نساء وطفل كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك حسب ما ذكر مصدر مفيدا بأن دورية لحرس السواحل الليبية هي التي قامت بإنقاذ المهاجرين.







وفي هذا السياق أوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان صحفي "أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 16 ميلاً شمال الزاوية"، مشيراً إلى أن "المهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من أفريقيا وآسيا، وتم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم لحين تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس".





خ.أ



بنا 1634 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/03/10 - 46 : 07 PM