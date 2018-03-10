وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالتطورات التنموية في اثيوبيا ويعلن دعم بلاده لجهودها في الحفاظ على السلام والأمن في البلاد أديس أبابا في 10مارس/بنا/ أشاد وزير الخارجية الامريكي بدور إثيوبيا في الجهود التي تبذلها لحل مشاكل عدم الاستقرار في البلد.



وذكرت وكالة الانباء الاثيوبية (ينا) أن "الوزيران الاثيوبي والامريكي قد بحثا خلال لقائهما العلاقات الاقتصادية و السياسية والشؤون الدولية الأخرى".





وفي هذا السياق أطلع وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور ورقنة وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع الراهنة في البلاد، مؤكدا أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي لها دور كبير في تعزيز العلاقة بين البلدين أكثر من اي وقت مضى".



و من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه معجب بالتطور الذي شاهدته في العديد من المجالات الإنمائية المزدهرة في البلاد، وذكر الوزير أن "الجهود التي تبذلها أثيوبيا في إرسال قوات حفظ السلام وفتح أبوابها للاجئين أمر يستحق التقدير".



و أضاف الوزير الأمريكي قائلا إنه يشيد بدور إثيوبيا أيضا في الحفاظ على الأمن واستعدادها في الرد على أسئلة المواطنين ونقل السلطة بطريقة شرعية، مشيرا إلى إطلاق سراح السجناء سياسيين والمباحثات مع الأحزاب السياسية مؤكدا بأنه شيئ إيجابي.



و قال الوزير أنه ينبغي تشجيع المواطنين الذين ينتظرون بالصبر التحديث والتغيير التي تقوم بها الحكومة الاثيوبية ، مشيرا إلى أن ترسيخ الديمقراطية أمر لا ينفذ في ليلة وضحاها ، و يحتاج إلى وقت، ويجب على المواطنين الوقوف بجانب الحكومة و الكف عن الاضطرابات، مضيفا بقوله "يجب على الحكومة تنفيذ حالة الطوارئ إلى فترة انتهائها".





خ.أ



بنا 1542 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/10 - 56 : 06 PM