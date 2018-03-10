الطقس المتوقع في البحرين غدا الأحد غبار كثيف في البداية، ثم يتحول إلى معتدل المنامة في 10 مارس/بنا/ افادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع ليوم غد الأحد بمشيئة الله غبار كثيف في البداية، ثم يتحول إلى معتدل في وقت لاحق هذه الليلة، ولكنه غائم جزئيا غدا.







الرياح جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة، ولكنها من 20 إلى 25 عقدة في البداية، ثم تتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق الليلة.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من تدني الرؤية الأفقية إلى 1000 أو أقل، ورياح جنوبية شرقية قوية السرعة في البداية.



درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية.. الصغرى 18 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80%..الصغرى 15 %.





خ.أ



بنا 1535 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/10 - 52 : 06 PM