الجنسية والجوازات تواصل تلقي طلبات تأشيرة (سباق الفورمولا1) عن طريق موقعها الالكتروني ‎ المنامة في 10 مارس/ بنا / واصلت شئون الجنسية والجوازات والإقامة ومنذ 28 فبراير الماضي تلقي طلبات الحصول على تأشيرة الدخول لحضور سباق الفورمولا1 عن طريق الموقع الالكترونيwww.evisa.gov.bh وذلك للزوار من 115 جنسية موضحة على الموقع ، أما الجنسيات الاخرى غير المشمولة في القائمة فيمكنها التقديم عن طريق ضامن، وستستمر متوفرة للتقديم حتى تاريخ 8 ابريل 2018.





وأعلنت شئون الجنسية والجوازات والإقامة أنها ستبدأ استقبال زوار سباق الفورمولا1 2018 بدءا من 25 مارس الجاري ، علما بأن التأشيرة ستكون متعددة الدخول ، وتسمح لحاملها بالبقاء في مملكة البحرين لمدة أسبوعين وغير قابلة للتمديد.



ودعت شئون الجنسية والجوازات والإقامة جميع الشركات التجارية البحرينية المشاركة في السباق، سواء فيما يتعلق بمبيعات التذاكر أو توفير تسهيلات الإقامة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الإنترنت في نظام التأشيرة الالكترونية والاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة.



وأعربت شئون الجنسية والجوازات والإقامة عن كامل جاهزيتها واستعدادها لخدمة زُوار المملكة وتسهيل انجاز تأشيرات سباق الفورمولا1 وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح استضافة البحريني لهذا الحدث الرياضي العالمي.





ح ب/خ.أ



بنا 1444 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/10 - 50 : 05 PM