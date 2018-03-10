في برنامج "الأمن" الإذاعي ... 7467 سفينة مسجلة بقيادة خفر السواحل المنامة في 10 مارس / بنا / أكد العقيد عبدالرحمن جمعة آمر قاعدة خفر السواحل بالمحرق أن عدد السفن المسجلة بقيادة خفر السواحل بلغ 7467 سفينة وقال ان هناك اشتراطات للسلامة البحرية منها أن يتم قائد القارب 18 عاماً وأن تتوفر أدوات السلامة على متنه ومن أهمها سترة النجاة، بالإضافة إلى معدات إطفاء الحريق، وصندوق الإسعافات الأولية.







وشدد خلال برنامج "الأمن" الإذاعي الذي تعده وتقدمة الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين على ضرورة عدم تجاوز المياه الإقليمية البحرينية ولذلك يجب أن يتوافر على كل قارب جهاز تحديد الموقع GPS.



من جهته، أوضح النقيب نايف الشيخ رئيس الفرع القانوني بقيادة خفر السواحل بأنه بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2018 أصبح تسجيل السفن الصغيرة وإجراءات الترخيص من اختصاص قيادة خفر السواحل ، حيث يجب تقديم الطلب لدى شعبة التسجيل والتراخيص ، منوها إلى أنه عند تسجيل المركبة يجب إحضار فاتورة شراء أو سند ملكية أو توثيق من وزارة العدل بإثبات الملكية ، وأيضاً يوجد قرار بتوقيعه على سند (وثيقة قرار) يقر بملكيته للمركبة المائية.



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بنا 1432 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/10 - 36 : 05 PM