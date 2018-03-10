"الاشغال" تنجز 55% من مشروع تأهيل سبع محطات للصرف الصحي المنامة في 10 مارس / بنا / قالت المهندسة نزهة عبدالله أبوهندي مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة أنجزت 55% من مشروع تأهيل سبع محطات للصرف الصحي موزعة في كل من المناطق مدينة حمد والمحرق وابوصيبع.







وأوضحت المهندسة نزهة أبو هندي بأن المشروع يأتي ضمن توجه الوزارة لزيادة كفاءة شبكة الصرف الصحي وتقليل الأعطاب، ويهدف لصيانة المحطات وتحسينها لرفع كفاءتها وإطالة عمرها وضمان استدامتها بالإضافة للحد من الأعطال وبالتالي الفيضانات التي قد تشهدها المناطق المرتبطة بهذه المحطات.



وقالت : "تم اختيار سبع محطات ضخ ورفع لمياه الصرف الصحي لإعادة تأهيلها وتحديث معداتها الكهربائية والميكانيكية، وبموجب هذا المشروع سيتم تجهيز المحطات المختارة بمضخات جديدة وأنابيب داخلية وصمامات وتركيبات ولوحات تحكم كهربائية ونظم تحكم وأجهزة استشعار كما تم ادراج بعض الأعمال المدنية البسيطة كإصلاح طبقة العزل الداخلية لغرف استقبال مياه الصرف الصحي للمحطة وكذلك إصلاح الأغطية أو تغييرها."



يذكر أن مناقصة المشروع قد أرسيت من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة سلمك للمقاولات بتكلفة وقدرها مليونان ومئتان ألف دينار ( 2,200,000 دينار).



ونظراً لحساسية هذه الأعمال وضرورة إنجازها خلال فترة زمنية محددة وبجودة عالية فقد قامت الوزارة بوضع واعتماد مواصفات ومعايير قياسية عالمية عالية تضمنتها وثائق المناقصة بشكل مفصل وذلك لضمان جودة العمل، حيث أن أعمال هذا المشروع تعتمد بشكل أساسي على الخبرات الفنية المتخصصة واستخدام الآليات والأجهزة الفنية الدقيقة ذات التقنية العالية والمطابقة للمواصفات العالمية.



ح ب/ع ع



بنا 1429 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/10 - 33 : 05 PM