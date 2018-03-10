جمعية البحرين للتدريب تستعد للمشاركة في مؤتمر الإتحاد الدولي لمنظمات التدريب IFTDO في دبي المنامة في 10 مارس/ بنا / صرح المهندس محمد محمود الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية عن استعدادات الجمعية للمشاركة في أعمال المؤتمر والمعرض العالمي الـ 47 للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية (IFTDO) والذي يعقد هذا العام في الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، في مدينة دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي.





وقد اختارت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر ليكون شعار المؤتمر لهذا العام هو (المستقبل الآن – خلق السعادة في مكان العمل).



وقال محمد محمود ان "هذه المشاركة تأتي كدليل قاطع على اهتمام مملكة البحرين بتنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري، وترجمة لتوجهات القيادة الحكيمة وانه من دواعي الاعتزاز أن تحظى جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بشرف تمثيل مملكة البحرين في المحافل الدولية لاستعراض مدى التطور والتنمية ا البشرية لتي وصلت إليها المملكة".



وأشار إلى أن "باب التسجيل لحضور المؤتمر ما زال مفتوح للمؤسسات والافراد الراغبين في المشاركة ضمن الوفد البحريني المشارك".



ومن جانبه علق أحمد عطية عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن "مجلس إدارة الاتحاد الدولي سيعقد اجتماعاته على هامش المؤتمر باستضافة من القيادة العامة لشرطة دبي، ومشاركة عدد كبير من المسؤولين وكبار الشخصيات والمتخصصين في مجال الموارد البشرية والتدريب والتنمية ضمن مختلف المجالات".



يذكر أن الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية «IFTDO» تأسس في عام 1972 مؤسسة غير ربحية في جنيف، وبحسب القوانين للمؤسسات التطوعية سُجّل الاتحاد بالولايات المتحدة وبريطانيا، ويخضع لأنظمة المنظمات الأهلية التابعة للأمم المتحدة، ويضم نحو 60 منظمة مهنية تمثل نحو نصف مليون شخص.



وينظم الاتحاد مؤتمرًا عالميًا سنويًا يعد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الخبراء والمتخصصين في التنمية البشرية من مختلف أنحاء العالم، إذ استضافت مملكة البحرين المؤتمر في عام 2016 تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس والوزراء الموقر، في حين يُستعد لانطلاق المؤتمرات القادمة في مدينة دبي في 2018، وفي ماليزيا في 2019، وفي الهند في 2020.





ح ب/خ.أ



بنا 1422 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/03/10 - 31 : 05 PM