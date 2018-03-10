وزير الإعلام يلتقي وزير الإعلام الكويتي ورئيس المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام القاهرة في 10 مارس/ بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام حرص مملكة البحرين الدائم بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، لاسيما في المجال الإعلامي، والنهوض بدور الإعلام العربي ورسالته البناءة في دعم التنمية المستدامة في ضوء الاستراتيجية الإعلامية العربية.



واستعرض سعادة الوزير، خلال التقائه (اليوم) معالي السيد محمد ناصر الجبري وزير الإعلام الكويتي، ومعالي السيد مكرم محمد احمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري بمناسبة مشاركته في الملتقى الإعلامي العربي السابع للشباب بالقاهرة، خطط وبرامج تطوير الإعلام العربي المرئي والمسموع والإلكتروني ودوره المحوري في حماية الأمن القومي ومساندة القضايا العربية، والشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ح ب/خ.أ



بنا 1323 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/10 - 28 : 04 PM