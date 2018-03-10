وزير الصناعة والتجارة والسياحة لـ (بنا): انسيابية انتخابات "الغرفة" والحضور الكثيف للناخبين يمثل نجاحا كبيرا للعملية الديمقراطية في المملكة المنامة في 10 مارس/ بنا / أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني "أن الحضور الجماهيري الكثيف من التجار للاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين يعتبر شيئا مفرحا ويثلج الصدر، خاصة مع رؤية التفاعل الكبير بين الشارع التجاري وممثلي بيت التجار لتكون المشاركة غير مسبوقة من حيث عدد الناخبين والمترشحين والوجوه النسائية التي تتنافس على مقاعد مجلس الإدارة".







وأوضح الوزير الزياني في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش جولته التفقدية صباح اليوم السبت للوقوف على سير انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في مركز عيسى الثقافي بمنطقة الجفير " أن مجريات العملية الانتخابية لبيت التجار يعتبر نجاحا كبيرا للعملية الديمقراطية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المرشحين".



وأضاف بالقول: "من سيحالفه الحظ في نيل مقعد في مجلس الإدارة الجديد نتطلع للعمل معه في المستقبل القريب، ومن لم يحالفه الحظ فسنحفزه ونشجعه للاستمرار في العطاء بما يخدم القطاع التجاري سواء من خلال اللجان أو العمل المباشر مع أعضاء الغرفة او وزارة الصناعة والتجارة والسياحة".



وحول دخول عدد كبير من الوجوه الجديدة في المعترك الانتخابي هذه السنة خاص من صغار التجار، ذكر الوزير الزياني ان "ذلك سيخلق مزيجا مميزا لمجلس إدارة الغرفة الجديد، مما سيهيئ الأرضية للخروج بأفكار جديدة تخدم الساحة التجارية، كما يمنح هذا المزيج عنصر الحماس والخبرة مزيدا من التوازن بين كافة أطراف معادلة التغيير للأفضل".



واستطرد الوزير الزياني بالقول "الانضمام لعضوية مجلس إدارة بيت التجار يعتبر عملا تطوعيا نبيلا لخدمة اقتصاد البلاد والقطاع التجاري، ونحن في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائما على أهبة الاستعداد للتعاون مع مجلس الإدارة الجديد لمواجهة كافة التحديات الجديدة الماثلة امام اقتصادنا الوطني"، مبدئيا تفاؤله من انسيابية العملية الانتخابية وان تنتهي بسلاسة وشفافية تامة مع ضمان جميع المترشحين لحقوقهم وواجباتهم.







ح ب/خ.أ



بنا 1305 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/10 - 16 : 04 PM