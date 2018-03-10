وزيرة الصحة تستقبل ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى الدول العربية في الخليج



المنامة في 10 مارس / بنا / رحبت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بالسيد بالاقوبال قوبالان ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى الدول العربية في الخليج، مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به اليونيسف في أكثر من 190 دولة وإقليم لحماية حقوق الأطفال، والذي أمتد على مدار الـ 70 عاما لتحسين حياة الأطفال وعائلاتهم.



وأكدت وزيرة الصحة على أهمية مثل هذه الزيارات الهادفة للاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير آليات وخطط برامج الطفولة والأمومة بمملكة البحرين، والتي حرصت الحكومة الرشيدة على متابعتها وجعلتها من الأولويات، للوصول إلى الأهداف المرجوة من أجل التنمية المستدامة في البحرين.















وقالت الوزيرة "الصالح" لدى استقبالها الضيف الزائر بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير، بأن مملكة البحرين قد أولت اهتماما خاصا للبرامج الصحية لرعاية الأمومة والطفولة، حيث كانت وما زالت من ضمن أولويات الوزارة، وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات الصحية على مستوى المملكة والتي انعكست نتائجها على المؤشرات الصحية، وبأن البحرين تعمل بشكل وثيق مع عددا من منظمات العالمية في هذا المجال وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية وترتبط في باليونيسيف واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في هذا المجال لحماية الطفولة ورعايتها والنهوض بها على جميع الأصعدة، وما تحتاجه اليوم إلى تعزيز وتقوية هذه البرامج والاستفادة من الخبرات العالمية.



وخلال اللقاء أعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى الدول العربية في الخليج عن جزيل شكرة لحفاة الاستقبال وأشار إلى زيارة العمل في البحرين وحضور ورشة العمل المختصة بتنمية الطفولة والأمومة التي نظمت من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المعنية بهذه البرامج من مؤسسات المجتمع المدني، مشيدا بدور البحرين الرائد في هذه البرامج المتميزة والتي كان لها صدى واسع من خلال المؤشرات المرصودة، مبينا بأن اليونيسيف تعمل على إعداد برامج متطورة في هذا المجال لتشمل السنوات الخمس القادمة، وهناك تطلع لتعاون الدول العربية في المنطقة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه البرامج وإخضاعها للتقييم.



ودعا السيد بالاقوبال قوبالان لزيادة مجالات التعاون والمساعدة في الأمور التي تتطلب خبرات واستشارت من قبل اليونيسيف، والاستفادة من النماذج والتجارب الأخرى التي تم تطبيقها بنجاح في مختلف الدول.



إلى ذلك دعت سعادة الوزيرة وفد اليونسيف لزيارة احدى وحدات العناية بالأمومة والطفولة في احد المراكز الصحية للوقوف على ما يقدم من خدمات للام والطفل وكذلك مجال الصحة المدرسية، والبرامج المقدمة لليافعين، حيث ابدى الوفد اعجابه بالمستوى المتقدم لهذه الخدمات بعد زيارة قام بها بناء على هذه الدعوة.



حضر اللقاء كل من سعادة الدكتورة مريم الهاجري الوكيل للصحة العامة، وسعادة الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الأولية، والدكتورة اشراق العامر اخصائية طب الأطفال بمجمع السلمانية الطبي وممثل وزارة الصحة باللجنة الوطنية للطفولة، والأستاذة هالـة أحمـد سليمـان استشارية اليونيسيف بمكتب البحرين.





خ.ب/م.ح.



بنا 1251 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/03/10 - 54 : 03 PM