منظمة التعاون الإسلامي تندد بالهجوم الإرهابي الأخير في أفغانستان جدة في 10 مارس / بنا / نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في أفغانستان، وأهابت مجددا بالحكومة والأطراف في أفغانستان توحيد ومضاعفة الجهود من أجل التحييد الفعلي لآفة الإرهاب وتعزيز السلم وعملية المصالحة في سائر أرجاء البلاد.







وأوضح الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، أن موجة العنف الأخيرة والهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين، بما في ذلك الهجوم بواسطة السيارات المفخخة، والذي خلف عشرات القتلى في كابول أمس، كلها أعمال تنم عن مدى الشعور باليأس والارتباك الذي يساور الإرهابيين الذين يزدادون عزلة يوما بعد يوم أمام عزم وتصميم الأمة الأفغانية على تحقيق التسوية السلمية الدائمة.



ودعا الزعماء الأفغان والقوى السياسية إلى التركيز على العرض الأخير لحكومة الوحدة الوطنية والاستجابة له من أجل مباحثات سلام ومصالحة غير مشروطة.



وأكد:" إن الأمة الإسلامية تتطلع إلى رؤية الأمة الأفغانية وهي تسير بعزم وإرادة أكيدة صوب السلام الدائم . كما نحث بلدان جوار أفغانستان والمجتمع الدولي على تقديم الدعم الصريح لعملية سلمية يتملكها ويقودها الأفغان ، وعلى تعزيز التعاون الإقليمي وحشد الموارد من أجل التسوية السياسية، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والإسراع في عملية إعادة الإعمار في أفغانستان، والتي تعتبر جميعها عوامل أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها".





م.ح.



بنا 1202 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/10 - 09 : 03 PM