محافظة العاصمة تواصل تدريب 25 متطوعاً لرصد شكاوى مجمعاتهم السكنية عبر تطبيق "عاصمتي" المنامة في 10 مارس / بنا / نظمت محافظة العاصمة الدورة التدريبية الثانية حول تطبيق "عاصمتي" للهواتف الذكية سعياً منها لرفع مستوى تفاعل الاهالي حول آلية عمل التطبيق وخصائصه ومميزاته بما يحقق أهدافها في خلق شراكة مجتمعية فاعلة مع مختلف افراد المجتمع.



وتأتي هذه الدورة التي حضرها 25 متطوعاً من مختلف القرى والمناطق التابعة للعاصمة لأجل اختيارهم كممثلين عن كل مجمع سكني، حيث انتهت المحافظة في الدورة الأولى من تدريب 23 متطوعاً، ومن ذلك المنطلق تعتزم المحافظة مستقبلاً اختيار ممثل واحد ذا صفة تطوعية في كل مجمع سكني يتبع للمحافظة والبالغ عددها 121 مجمعاً وذلك بعد الحاقهم بدورات تدريبية.



ويأتي تنظيم المحافظة لهذه الدورة لضمان متابعة المتطوعين لكافة احتياجات وطلبات ومشاكل قراهم ومناطقهم وتقديمها عبر تطبيق "عاصمتي"، وبدورها تقوم المحافظة في ارسال كافة الشكاوى والطلبات الى الجهات المعنية انطلاقا من دورها التنسيقي، حيث من المقرر ان ينال أكثر الممثلين تفاعلاً مع التطبيق جائزة العمل التطوعي لفئة مستخدمي تطبيق "عاصمتي" وذلك ضمن جواز محافظة العاصمة للعمل التطوعي.



الجدير بالذكر أن تطبيق "عاصمتي" المتوفر على نظامي IOS، وأندرويد، يهدف إلى تعزيز عملية الاتصال مع الجمهور واختصار المسافات والوقت والجهد على الراغبين بتقديم شكواهم وطلباتهم، وذلك عبر رقم عملية التواصل مع أهالي المحافظة، حيث يتيح التطبيق لمن هم داخل المحيط الجغرافي للعاصمة التقاط صور للغرض المراد تقديم مقترح أو شكوى حوله، مع إرفاق التفاصيل ومن ثم إرسالها للمعنين في المحافظة بكل يسر وسهولة، ويمكن للمستخدمين متابعة تفاصيل سير مقترحهم أو شكواهم، وما إذا تمت معالجة الطلب أو ما زال قيد المراجعة.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1145 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/03/10 - 49 : 02 PM