Saturday   10 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
وزير الخارجية الياباني يزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل لبحث التطورات مع كوريا الشمالية
2018/03/10 - 03 : 01 PM
طوكيو في 10 مارس / بنا / يقوم وزير الخارجية الياباني تارو كونو الاسبوع المقبل بزيارة الى الولايات المتحدة لبحث التطورات الأخيرة مع كوريا الشمالية.
وذكرت وسائل اعلام يابانية أن كونو سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن المطالب الخاصة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الياباني خلال الزيارة مع نظيره الامريكي ريكس تيلرسون للتباحث حول هذا الموضوع.


م.ح.

بنا 0953 جمت 10/03/2018


عدد القراءات : 78         اخر تحديث : 2018/03/10 - 03 : 01 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English