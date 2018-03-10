وزير الخارجية الياباني يزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل لبحث التطورات مع كوريا الشمالية طوكيو في 10 مارس / بنا / يقوم وزير الخارجية الياباني تارو كونو الاسبوع المقبل بزيارة الى الولايات المتحدة لبحث التطورات الأخيرة مع كوريا الشمالية.

وذكرت وسائل اعلام يابانية أن كونو سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن المطالب الخاصة بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي.



ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الياباني خلال الزيارة مع نظيره الامريكي ريكس تيلرسون للتباحث حول هذا الموضوع.





م.ح.



بنا 0953 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/10 - 03 : 01 PM