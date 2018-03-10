مقتل 10 مسلحين في عمليات أمنية جنوبي أفغانستان كابول في 10 مارس/ بنا / لقي عشرة مسلحين على الأقل حتفهم وأصيب 13 آخرين، خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية بيانا للاستخبارات الأفغانية جاء فيه إنه تم تنفيذ العملية في منطقة "خوشكابا" بمدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند، وأنه تم اعتقال ثمانية مسلحين آخرين في هذه العملية.



وخلال العملية، استولت القوات الأمنية على أسلحة ومواد متفجرة خاصة بالمتمردين، من بين ذلك سترات انتحارية وسيارة مفخخة وتم تدمير مخابئ المتمردين أيضا في العملية، طبقا للبيان.



وفي الوقت نفسه، استولت قوات مديرية الامن الوطني الافغانية على مجموعة من الاسلحة في عمليات منفصلة في إقليم باكتيكا.







م.ح.



بنا 0755 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/03/10 - 17 : 11 AM