الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يبحثان هاتفيا التطورات الإيجابية مع كوريا الشمالية واشنطن في 10 مارس / بنا / جري اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ تم خلاله بحث واستعراض التطورات الايجابية مع كوريا الشمالية.



وذكر البيت الأبيض اليوم بهذا الخصوص إن الجانبين رحبا خلال المحادثة الهاتفية بإمكانية إجراء حوار مع كوريا الشمالية بعد قبول ترامب اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي.



وأكد ترامب على الالتزام في الوقت ذاته باستمرار الضغوط والعقوبات على كوريا الشمالية حتى تتخذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه.





م.ح.



بنا 0548 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/03/10 - 16 : 11 AM