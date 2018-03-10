مقتل مسلح و 3 نساء رهائن في دار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا كاليفورنيا في 10 مارس/ بنا / اعلنت الشرطة المحلية في كاليفورنيا عن مقتل مسلح الى جانب ثلاث نساء رهائن تم احتجازهن في وقت سابق.

وكان مسلح اقدم على احتجاز ثلاثة رهائن في دار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا.



واوضح إن دار قدامي المحاربين بولاية كاليفورنيا في بلدة يونتفيل تم اغلاقها ويحاول مفاوضو حالات احتجاز الرهائن من ثلاث وكالات مختلفة بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الاتصال بالمسلح على هاتفه المحمول.



وقال المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا كريس تشايلدز أن المسلح وأحد أفراد شرطة دوريات الطرق تبادلا إطلاق النار من دون ان ترد تقارير عن وقوع إصابات.











و.ش



بنا 0532 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/03/10 - 15 : 11 AM