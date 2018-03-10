الرئيس الأمريكي: صفقة محتملة مع كوريا الشمالية "في طور الإعداد"

واشنطن في 10 مارس/ بنا /قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن صفقة محتملة مع كوريا الشمالية "في طور الإعداد".

وكتب ترامب على تويتر بحسب ما اورت وكالة الانباء الالمانية ان الصفقة مع كوريا الشمالية في طور الإعداد، وستكون، إذا اكتملت، صفقة جيدة جدا للعالم"، في إشارة على ما يبدو إلى تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية.



وأضاف "سيتم تحديد الوقت والمكان"، في وقت اكد البيت الأبيض إن الاجتماع المرتقب للرئيس الامريكي دونالد ترامب مع كيم جونج اون لن يحدث ما لم يتخذ الزعيم الكوري الشمالي "اجراءات ملموسة."

وقالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض يوم الجمعة "لن نعقد هذا اللقاء حتى نرى إجراءات ملموسة تتناسب مع كلمات وخطاب كوريا الشمالية."



وتابعت ساندرز أن ترامب "متفائل" بإمكانية إحراز مزيد من التقدم ، وفي هذه الأثناء، لن تتراجع الولايات المتحدة عن الضغوط القصوى التي فرضتها على كوريا الشمالية لإنهاء برنامجها النووي.









و.ش



بنا 0340 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/03/10 - 48 : 06 AM