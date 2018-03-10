مسلح يطلق النار على الشرطة ويحتجز 3 رهائن في دار للمحاربين القدامى بكاليفورنيا

نيويورك في 10 مارس/ بنا / اقدم مسلح على احتجاز ثلاثة رهائن في دار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا.

وقال المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا كريس تشايلدز أن المسلح وأحد أفراد شرطة دوريات الطرق تبادلا إطلاق النار من دون ان ترد تقارير عن وقوع إصابات.



وقال أنه يتم التعامل مع موقف احتجاز الرهائن على أنه "موقف مطلق نار نشط"

وتابع تشايلدز إن المسلح لديه ثلاثة رهائن في غرفة واحدة وقد أفرج بالفعل عن رهينة واحدة على الأقل، لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.



واوضح إن دار قدامي المحاربين بولاية كاليفورنيا في بلدة يونتفيل تم اغلاقها ويحاول مفاوضو حالات احتجاز الرهائن من ثلاث وكالات مختلفة بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الاتصال بالمسلح على هاتفه المحمول.











و.ش



بنا 0334 جمت 10/03/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/03/10 - 41 : 06 AM